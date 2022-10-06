Не имел права туда зайти, – Валерий Харчишин о восстановлении разрушенного дома в Гостомеле

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин был одним из первых среди звезд, потерявших свой дом. Он рассказал, как продвигается дело по его восстановлению.

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин имел дом в Гостомеле, однако его разрушили оккупанты, причем полностью. Музыкант рассказал, как происходит процесс его восстановления.

Читайте также Валерий Харчишин вступился за Потапа и рассказал, как он возил гуманитарку на Майдан

Валерий Харчишин о разрушенном доме

Разрушенный дом в первую очередь нужно зарегистрировать в "Дії". Однако это только первый шаг – фиксация самого факта.

"Регистрация в "Дії" – это еще даже не начало. "Дія" это лишь фиксация для того, чтобы вообще знать, сколько имущества утрачено украинцами и для того, чтобы просить потом деньги на эту компенсацию. А все остальное это ваших рук дело. Вы должны пройти все эти процедуры. То есть, вызвать полицию, регистрировать преступление, нужно обязательно обратиться в гражданско-военную администрацию, получить акты и вызвать специальную комиссию. И это как минимум три или четыре бумаги, которые вам следует получить", – поделился Валерий Харчишин.

Разрушенный дом Харчишина / Фото из инстаграма музыканта

Певец добавил, что в Гостомеле все эти процессы проходят еще труднее из-за отсутствия поселкового председателя и депутатов.

"Должен брать на себя ответственность этот новоназначенный глава гражданско-военной администрации. Но он не имеет на это права. Поэтому, это все может быть обжаловано. И Гостомель не издавал акты о разрушениях. Теперь вот я получил одним из первых этот акт. Гостомель платит компенсацию в размере 5-6 тысяч гривен для того, чтобы ты нанял комиссию. И это достаточно долго делается".

Приезжает действительно комиссия, проводит осмотр. И ты не имеешь права, пока не приехала комиссия, не выдала тебе документ, заниматься демонтажем. У меня нечего демонтировать, но я туда не имел права зайти,

– заявил артист.

Валерий Харчишин признался, что на строительство модульного дома в Гостомеле потратил около 200 тысяч долларов. К тому же, он строил еще один дом под Киевом для родителей. Он надеется построить жилье.

, Валерий Харчишин подозревает, что его дом разрушили намеренно . Об этом ему сообщал незнакомый мужчина. К тому же создается впечатление, что работал корректировщик. "Вокруг дома уцелели. Но мой дом уничтожен полностью. То есть не ложились дома один за другим, а именно мой был точечно уничтожен".

Интервью Валерия Харчишина: смотрите видео