Певец, режиссер и морпех штрафуют окупантов, – Андрей Хливнюк показал новое видео с фронта
3 октября 2023, 11:23Читати новину українською
Источник:"Бумбокс"
Группа "Бумбокс" показала новые кадры с места боевых действий. Андрей Хливнюк показал, как с собратьями "штрафует" окупантов.
Андрей Хливнюк и группа "Бумбокс" не оставляют поклонников без нового контента, хотя его направление значительно изменилось. На днях на странице коллектива опубликовали новый ролик.
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Как Хливнюк работает на фронте
В видео показали производительную работу подразделения "София". Напомним, что Андрей Хливнюк является пилотом ударного дрона Punisher.
Как певец, режиссер, морпех и ресторатор штрафуют оккупантов,
– поделились в группе "Бумбокс".
Работа подразделения "София" на фронте: видеоДобавим, накануне Андрей Хливнюк показывал, как воинам помогли донаты от украинцев. Он рассказал, что дрон DJI Mavic 3T обнаружил российские корабли. Дрон Punisher ударил по палаткам захватчиков, которые в то время спали.
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