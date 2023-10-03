Певец, режиссер и морпех штрафуют окупантов, – Андрей Хливнюк показал новое видео с фронта

Группа "Бумбокс" показала новые кадры с места боевых действий. Андрей Хливнюк показал, как с собратьями "штрафует" окупантов.

Андрей Хливнюк и группа "Бумбокс" не оставляют поклонников без нового контента, хотя его направление значительно изменилось. На днях на странице коллектива опубликовали новый ролик.

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Как Хливнюк работает на фронте

В видео показали производительную работу подразделения "София". Напомним, что Андрей Хливнюк является пилотом ударного дрона Punisher.

Как певец, режиссер, морпех и ресторатор штрафуют оккупантов,

– поделились в группе "Бумбокс".

Работа подразделения "София" на фронте: видео

Звезды в теробороне и ВСУ: последнее

Виталий Козловский показался в заброшенной школе вблизи линии столкновения. Он показал, как на доске в классе осталась надпись "23 февраля", сделанная накануне полномасштабного вторжения.

Рэпер Yarmak рассказал о повышении должности. Теперь он будет руководить 28 защитниками в качестве руководителя подразделения управления дронами.

Александр Положинский пожаловался, что ему уже в третий раз разбили стекло в машине. С автомобиля ничего не украли, поэтому он не может подать заявление.

, накануне Андрей Хливнюк показывал, как воинам помогли донаты от украинцев. Он рассказал, что дрон DJI Mavic 3T обнаружил российские корабли. Дрон Punisher ударил по палаткам захватчиков, которые в то время спали.