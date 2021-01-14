Популярная украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в свой день рождения презентовала песню "Поклянись. Поцілуй. Обійми" и страстный клип к ней. Такой подарок поклонникам команда решила сделать в честь 22-летия коллектива.

Премьера клипа состоялась в среду, 13 января, на официальном ютуб-канале группы. Это эмоциональное, проникновенное видео, в котором показан спектр эмоций, которые проживают люди в течение всей своей супружеской жизни.

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Главными героями новой видеоработы коллектива стали танцовщица Яна Цибульская и ее муж – Дмитрий Жук. Именно Яна была партнершей фронтмена коллектива Сергея Танчинца на проект "Танцы со звездами".

Звездные супруги на камеру исполнили танец, в котором прожили разные эмоции: любовь, покой, ненависть, радость, разочарование. Также в кадре часто появляется сам Сергей с искренним исполнением "Поклянись. Поцілуй. Обійми.".



Дмитрий Жук и Яна Цибульская в клипе БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Фото пресс-службы

Это клип, в котором нет места игре. Настоящие, истинные чувства. А также история, произошедшая между двумя влюбленными людьми, которую проживает каждая пара.

Нам было важно показать каждую эмоцию такой, как она есть, чтобы каждый, кто посмотрит клип – прожил ее вместе с нами. Кажется, у нас получилось,

– рассказала Яна Цибульская.

В клипе решили воплотить именно танец, поскольку Сергей Танчинец долгое время был участником шоу "Танцы со звездами", посвятил этому проекту значительную часть своей жизни. Именно с помощью танца безупречно удалось показать все чувства, о которых говорится в тексте песни.



Дмитрий Жук и Яна Цибульская в клипе БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Фото пресс-службы

"Для съемок клипа мы собрали профессиональную команду. Яна Цибульская и Дмитрий Жук танцевали на проекте, Яна была моей партнершей, а еще они являются мужем и женой. Для меня вообще не было проблемой, кого-то снимать в этом клипе. Все было очевидно. Мне хотелось в кадре видеть людей, которые действительно влюблены друг в друга, которые будут искренними в своих эмоциях. у нас получилась очень чувственная работа, которой можно гордиться", – поделился Сергей Танчинец.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Поклянись. Поцілуй. Обійми.": смотреть видео онлайн