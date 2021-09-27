Lida Lee планировала увеличить грудь несколько лет назад

Украинская певица Lida Lee, как оказалось, несколько лет назад комплексовала из-за своей фигуры. Из-за критики ее поклонников она решилась на сложную операцию по увеличению груди, но в последний момент передумала ложиться под нож хирурга.

Еще до своей популярности как независимой артистки, Lida Lee работала бэк-вокалисткой у исполнителя Монатика. Возможно, именно тогда она стала чаще слышать в свой адрес неприятные замечания по размеру груди.

Смотрите также "Танцы со звездами" 4 выпуск: Джамала изменила имидж, а Фагот едва не завершил шоу в больнице

Я очень часто слышала: "У тебя маловата грудь". И я начала в это верить. Была уже дата операции, я приехала, должна была лечь под нож, но в последний момент я просто убежала из больницы, потому что мне стало страшно. Я не жалею об этом, ни секунды. Это мое тело, и каким бы оно ни было – для меня оно лучшее,

– констатировала звезда.



Lida Lee в звукозаписывающей студии / Фото с инстаграма певицы

Кто еще увеличивал грудь из украинских звезд