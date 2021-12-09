Lida Lee едва не ограбили в Киеве: что могла потерять певица
Источник:инстаграм Lida Lee
Известная украинская певица Lida Lee рассказала об инциденте, который произошел с ней в столице. У звезды едва не украли телефон.
Украинская певица Lida Lee поделилась рассказом об инциденте в инстаграм-сторис. По ее словам, она тогда едва не потеряла самое ценное.
К слову Lida Lee выпустила первый трек после разрыва с Монатиком, но без него не обошлось
Lida Lee едва не ограбили
Артистка рассказала, что все произошло среди бела дня, когда она выходила с подругой из торгового центра.
Центр города, довольно безлюдно было, шел дождь, и мы спокойно направлялись в сторону машины, пока вдруг меня не испугал безумный крик, звучавший из машины, которая ехала справа в крайнем ряду. Не помню, что происходило, но восприняла крик на свой счет. Я обернулась и увидела, что рядом с нами стоят три цыганки, и одна из них уже держит в руках мой мобильный телефон,
– поделилась звезда.
Злоумышленники испугались крика, поэтому быстро подошли к Lida Lee, чтобы вернуть ей телефон.
"Они мне начали отдавать его с фразой: "У вас упало". Упало прямо из кармана? Наверное, был большой и дырявый карман в моем пальто", – возмутилась их словами певица.
Lida Lee поблагодарила девушку, которая подняла шум и тем самым спасла исполнительницу от ограбления: "Вы спасли в прямом смысле мне жизнь, потому что телефон очень ценная вещь, слишком много информации там хранится".
Добавим, Lida Lee удалось избежать ограбления, однако многие звезды столкнулись с воровством.
- недавно обокрали красный Porsche Ирины Федишин, из-за чего автомобиль остался без зеркал и фар;
- во время поездки Укрзализныцей у Анны Тринчер украли 7 тысяч гривен и две банковские карты;
- Камалия тоже стала жертвой ограбления: в торговом центре столицы у нее украли телефон.