Лиам Хемсворт впервые после развода с Майли Сайрус вышел в свет с новой возлюбленной

Известный австралийский актер Лиам Хемсворт в декабре 2019 года разошелся с певицей Майли Сайрус. И на днях звезда посетил светское мероприятие с новой избранницей, моделью Габриэллой Брукс. Так он официально подтвердил роман.
О романе австралийского актера и звезды "Голодных игр" Лиама Хемсворта и модели Габриэллы Брукс появились слухи еще в конце 2019 года. Иногда папарацци фотографировали звездную пару вместе, но удавалось им это очень редко.
Смотрите также Роман Ирины Шейк и Канье Уэста: как отреагировал Брэдли Купер
Лиам Хемсворт показал фото с любимой
31-летний актер посетил благотворительный ужин Gold Dinner 2021 вместе с новой избранницей, которая моложе его на 6 лет. К тому же Лиам опубликовал фото с моделью на личной странице в инстаграме.
На светском мероприятии Хемсворт и Брукс появились в нарядах одинакового цвета, свидетельствуя, что они пара. Габриэлла примерила длинное пышное платье с глубоким декольте, украшенным рюшами. Зато актер выбрал темную рубашку и красивый черный костюм.
Фантастический вечер, в рамках которого были собраны необходимые средства для лечения и много рассказано об одной из важнейших и сложных проблем – психическом здоровье детей. Спасибо Монике Сандерс-Вейнберг за организацию вечера и всего, что вы делаете для детской больницы Сиднея,
– поделился Хемсворт под фото.
Что известно о предыдущих отношениях Лиама Хемсворта
- Австралийский актер имел роман с певицей Майли Сайрус. Исполнительница встречалась с актером еще с 2009 года. Впрочем, через несколько лет пара разошлась.
- Но в январе 2016 года они снова закрутили роман и даже обручились. В декабре 2018 Майли вышла замуж за Лиама.
- Из-за постоянных конфликтов и по другим причинам брак начал распадаться через 6 месяцев бракосочетания. В начале января этого года стало известно, что в декабре 2019 года они официально развелись. Сердце Майли сейчас свободно, а Лиам переехал в Австралию.
- Поговаривали, что Майли Сайрус знает о романе бывшего с Габриэллой Брукс. Звезда якобы рада, что Хемсворт нашел свою любовь.