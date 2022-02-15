Летиция вышла в свет в красном костюме: стильный образ королевы
Испанская королева Летиция возобновила работу после того, как ее муж заболел коронавирусом. Она появилась на публике в стильном аутфите.
15 февраля королева Испании посетила встречу с представителями главных иберо-американских телеканалов, сообщает 24 канал. Она вышла в свет в эффектном образе.
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Образ Летиции
Испанская королева предстала перед журналистами и публикой в красной кофточке Hugo Boss и брюках-кюлотах такого же оттенка. Тонкую талию она подчеркнула широким кожаным поясом.
Ее Величество соединила наряды с бордовыми лакированными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Среди аксессуаров образ дополняли лишь серебряные серьги в форме звезды.
Королева Летиция распустила волосы и уложила их ровными прядями. На лице она сделала легкий макияж.
Королева Летиция на встрече / Фото Getty Images
Предыдущие образы Летиции
- В элегантном черном платье с принтом Ее Величество посетила Центр протонной терапии в больнице Киронсалуд.
- Для делового выхода в Мадриде испанская королева выбрала твидовый жакет и кожаные брюки.
- Летиция посетила форум в Мадриде в черном платье и стильном кожаном жакете.