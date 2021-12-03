Лесю Никитюк захейтили из-за отдыха в Африке, откуда распространяется новый штамм COVID-19

Телезвезда Леся Никитюк устроила зимние каникулы в Кабо-Верде в Африке. На отдых она прилетела только вчера, а уже получила волну хейта. Все потому, что оттуда по миру распространяется новый штамм COVID-19 – Омикрон.

С тревел-шоу "Орел и решка" Леся Никитюк объездила полмира, поэтому ее трудно удивить зарубежными курортами. Именно поэтому звезда с подругой Валерией полетела на остров Сал, что в Африке. Однако девушки выбрали не лучшее время для путешествия.

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В конце ноября в Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса Омикрон, который называют "худшим из всех штаммов". Он стремительно распространяется по миру, а Украина с 3 декабря ввела запрет на въезд иностранцев из ряда африканских стран. Кабо-Верде среди них нет, но пользователи инстаграма захейтили Лесю Никитюк за необдуманную поездку.

Всем привет из Кабо-Верде, в последний раз, была здесь 4 года назад, на съемках "Орла и решки". Правда, тогда жила на безлюдном острове, а сейчас на нормальном,

– похвасталась ведущая.

Леся Никитюк на отдыхе в Африке / Фото из инстаграма ведущей

Реакция сети на отпуск Леси Никитюк в Африке

В сети интересуются, специально ли телезвезда выбрала для отдыха Африку, чтобы привезти в Украину Омикрон:

"Въезд в Украину из Африки, запрещен. Будешь там, Леся, встречать Новый год";

"Достали уже эти бесконечные шуршания звезд по всей планете. А потом они привозят в страну новые штаммы! Давайте все дружно дальше умиляться красивыми фоточками из Африки, где сейчас бушует Омикрон. Пусть бы там и оставалась";

"Ты за Омикроном поехала?";

"Омикрон не вези нам";

"Леся в Африке? Туда же сейчас нельзя";

"Омикрон сзади подкрадывается".

, действенной защитой от COVID-19 является вакцинация! Привитые люди тоже болеют, но у них гораздо меньшие риски госпитализации и смерти.