Леся Никитюк восхитила образом в трендовом костюме: эффектные фото

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк эффектно позировала в костюме трендового зеленого цвета. Она в очередной раз показала поклонницам свой look of the day.

Блогерша является одной из самых стильных девушек в украинском шоу-бизнесе. Она часто позирует перед объективом, демонстрируя образы, которые выбирает для повседневности и светских выходов.

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Стильный образ Леси Никитюк

Телеведущая сделала эффектные кадры среди деревьев. Она предстала перед камерой в красивом костюме зеленого цвета, актуальном в этом сезоне. Наряд состоял из классических брюк и удлиненного пиджака с большим цветком слева, который Леся надела на голое тело.

Короткие волосы Никитюк уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовим блеском на губах.



Леся Никитюк в зеленом костюме / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк в зеленом костюме / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Трендовые образы телеведущей