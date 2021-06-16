Успешная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк активно ведет личный блог в инстаграме. Она почти ежедневно публикует там фото и демонстрирует образы, которые может повторить любая модница.
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Образ Леси Никитюк
Знаменитость позировала перед камерой на фоне старинного здания. Для прогулки по Киеву Леся Никитюк выбрала удобный наряд. Она примерила бежевый костюм в обтяжку, состоящий из кроп-топа и мини-шорт с высокой посадкой.
Поверх телеведущая накинула серый пиджак, который придал образу элегантности. Стильный повседневный look она дополнила золотыми цепочками на талии, браслетом на руке и коричневой кожаной сумочкой.
Леся Никитюк распустила волосы и привычно их выровняла. На лице она сделала легкий макияж. Звезда подчеркнула глаза тушью и накрасила губы пудровой помадой.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды
Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды
Предыдущие образы Леси Никитюк
- Звезда показала стильный образ в аэропорту Львова;
- Телеведущая восхитила аутфит в трендовом костюме;
- Леся Никитюк позировала в мини-платье в Турции.