Блогерша является одной из самых стильных девушек в украинском шоу-бизнесе. Она часто позирует перед объективом, демонстрируя образы, которые выбирает для повседневности и светских выходов.
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Стильный образ Леси Никитюк
Телеведущая сделала эффектные кадры среди деревьев. Она предстала перед камерой в красивом костюме зеленого цвета, актуальном в этом сезоне. Наряд состоял из классических брюк и удлиненного пиджака с большим цветком слева, который Леся надела на голое тело.
Короткие волосы Никитюк уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовим блеском на губах.
Леся Никитюк в зеленом костюме / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк в зеленом костюме / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Трендовые образы телеведущей
- Для прогулки Леся выбрала обтягивающий бежевый костюм, состоящий из кроп-топа и мини-шортов с высокой посадкой.
- Блогерша позировала в стильном салатовом костюме.
- В Турции звезда похвасталась красивыми ножками в белом мини-платье с цветочным принтом и кружевом.