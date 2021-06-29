Блогерка є однією з найстильніших дівчат в українському шоу-бізнесі. Вона часто позує перед об'єктивом, демонструючи образи, які обирає для повсякдення та світських виходів.

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Стильний образ Лесі Нікітюк

Телеведуча зробила ефектні кадри посеред дерев. Вона постала перед камерою у красивому костюмі зеленого кольору, що актуальний в цьому сезоні. Вбрання складалося з класичних штанів і подовженого піджака з великою квіткою зліва, який Леся одягнула на оголене тіло.

Коротке волосся Нікітюк вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовим блиском на губах.



Леся Нікітюк у зеленому костюмі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у зеленому костюмі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Трендові образи телеведучої