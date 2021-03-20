Телезвезда Леся Никитюк после визита в Турцию улетела на отдых в Египет. На курорте она устроила жаркую съемку. Ведущая похвасталась упругими ягодицами и бюстом в одном бикини.

После того, как Леся Никитюк заявила, что берет творческую паузу в карьере, она начала чаще путешествовать и встречаться с родными и близкими. Даже карантин не помешал красавице отдохнуть на Мальдивах, в Турции, а теперь еще и в Египте. Звезда остановилась в 4-звездочном отеле и успела показать первые фото с курорта, на которых предстала в купальнике.

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Фото Леси Никитюк в бикини

На пляже ведущая позировала в ярко-розовом бикини – стрингах и крошечном бюстгальтере с пикантным разрезом на груди. Сексуальное тело она скрыла за длинной атласной рубашкой черного цвета с принтом змей, однако таки смогла похвастаться фигурой. Леся Никитюк выпятила упругие ягодицы и расстегнула несколько пуговиц, чтобы засветить бюст. Не менее горячо выглядели и ее стройные ножки.

Пляжный образ народная любимица довершила эпатажными солнцезащитными очками, лаконичными серьгами и подвеской. Она фотографировалась с влажными волосами и макияжем, поэтому в кадре выглядела непревзойденно.

Леся Никитюк в бикини / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Леся Никитюк в бикини / Фото Instagram / @lesia_nikituk