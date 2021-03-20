Телезірка Леся Нікітюк після візиту в Туреччину полетіла на відпочинок в Єгипет. На курорті вона влаштувала спекотну зйомку. Ведуча похизувалася пружними сідницями та бюстом в самому бікіні.

Після того, як Леся Нікітюк заявила, що бере творчу паузу у кар'єрі, вона почала частіше подорожувати та зустрічатися з рідними і близькими. Навіть карантин не завадив красуні відпочити на Мальдівах, в Туреччині, а тепер ще й в Єгипті. Зірка зупинилася в 4-зірковому готелі та встигла показати перші фото з курорту, на яких постала в купальнику.

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Фото Лесі Нікітюк в бікіні

На пляжі ведуча позувала в яскраво-рожевому бікіні – стрінгах та крихітному бюстгальтері з пікантним розрізом між грудьми. Сексуальне тіло вона приховала за довгою атласною сорочкою чорного кольору з принтом змій, однак таки змогла похизуватися фігурою. Леся Нікітюк випнула пружні сідниці та розстебнула кілька гудзиків, аби засвітити бюст. Не менш гаряче виглядали й її стрункі ніжки.

Пляжний образ народна улюблениця довершила епатажними сонцезахисними окулярами, лаконічними сережками та підвіскою. Вона фотографувалась з вологим волоссям і макіяжем, тому в кадрі виглядала неперевершено.

Леся Нікітюк в бікіні / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк в бікіні / Фото Instagram / @lesia_nikituk