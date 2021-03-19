Немецкая топмодель и актриса Хайди Клум начала карьеру в 19 лет. Красавица быстро стала одной из самых известных манекенщиц мира и знаменитым "ангелом" Victoria's Secret. На днях звезда показала, как готовилась к своему первому показу бельевого бренда.

47-летняя знаменитость часто делится с почти 8-миллионной аудиторией в инстаграме ностальгическими кадрами. Хайди Клум поразила поклонников жарким видео из 90-х, показав, какой была в расцвет модельной карьеры.

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Архивное видео Хайди Клум в белье

Ролик был снят в квартире звезды. Она дефилировала по гостиной, готовясь к своему первому грандиозному показу Victoria's Secret. Хайди Клум красовалась перед камерой в одном белье. На ней были лишь черные кружевные трусики да белый бюстгальтер с полупрозрачными вставками. Как настоящая модель, она дополнила образ туфлями на высоком каблуке.

Юная Хайди Клум обольстительно вертелась в сексуальном наряде и сверкала упругими ягодицами. У нее действительно идеальное тело – подтянутый животик, стройные длинные ноги и аппетитная грудь. С изысканной укладкой и без макияжа она радушно щеголяла соблазнительными прелестями на камеру.

"Репетиция в моей квартире накануне моего первого шоу Victoria's Secret", – лаконично подписала модель видео, которое взорвало сеть. Его просмотрели более 600 тысяч пользователей.