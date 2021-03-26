Леся Нікітюк звабливо випнула сідниці в рожевому купальнику: сексуальні фото з Єгипту
Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відпочиває в Єгипті. Вона демонструє своє тіло у звабливому вбранні. Зокрема, похизувалася апетитними сідницями після купання в басейні.
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Народна улюблениця наважилася подорожувати в умовах пандемії. Вона відправилася в Єгипет, де купається в басейні, засмагає та насолоджується теплими днями. Також Леся поширює на особистій сторінці в інстаграмі гарячі світлини.
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Спекотний образ Лесі Нікітюк
Зірка оприлюднила декілька фото, які зробила в басейні, що розташований на території готелю, де вона зупинилася. Нікітюк звабливо вистрибнула з басейну. Вона постала перед камерою в рожевому купальнику, бюстгальтер якого підкреслив груди, а трусики оголили пружні сідниці.
Серед аксесуарів образ ведучої доповнили сережки, намисто та оригінальні сонцезахисні окуляри. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж. Сексуальності образові блогерки додавали мокрі волосся й тіло.
Я так розумію, що треба трішки контенту для чоловіків?
– написала Леся в публікації.
Леся Нікітюк в рожевому купальнику / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк в рожевому купальнику / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
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