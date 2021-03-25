Участница 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Кристина обнародовала чрезвычайно сексуальные фотографии. Она эротично позировала на кровати в откровенном кружевном белье белого цвета, которое засветило интимные зоны груди девушки.

Кристина была одной из самых сексуальных и самых скандальных участниц 10 сезона "Холостяка". После проекта она активно распространяет в сети провокационные кадры.

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Сексуальные фото Кристины с "Холостяка-10"

Девушка соблазнительно позировала на кровати с белоснежным бельем. Вероятно, эти фотографии она сделала после принятия душа, так как спрятала волосы под полотенце. Возможно, она сделала это специально для фото.

Наибольшее внимание поклонников привлек наряд Кристины. На снимках она изображена в кружевном белье, которое хорошо подчеркнуло грудь и сквозь которое было видно ее интимные зоны.

Среди аксессуаров сексуальный look экс-участницы "Холостяка" дополняли стильные серьги и ожерелье. На лице она сделала безупречный макияж в коричневых оттенках.



Сексуальный look Кристины с "Холостяка-10" / Фото с инстаграма Кристины с "Холостяка-10"



Сексуальный look Кристины с "Холостяка-10" / Фото с инстаграма Кристины с "Холостяка-10"