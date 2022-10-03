Первая леди Украины Елена Зеленская с рабочим визитом приехала в Турцию. Она пришла к супруге президента Эмине Эрдоган.

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Елена Зеленская встретилась с Эмине Эрдоган

"Дети должны видеть в небе воздушные шарики, а не падающие на них бомбы", – первая леди Турции госпожа Эмине Эрдоган высказалась так сразу после российского вторжения в обращении-поддержке, которое записала для Украины,

– вспомнила Елена Зеленская.

Первая леди рассказала, что в первые недели войны Эмине Эрдоган принимала в Турции эвакуированных из Украины детей-сирот. В основном о них и была встреча первой леди. Госпожа Эрдоган ожидает очередную группу детей, которые прибудут из двух детских домов в Одесской области. Первая леди Турции назвала это ее "дружеской обязанностью".

Также Елена Зеленская рассказала коллеге о благотворительном Фонде. В то время как Эмине Эрдоган рассказала о своем проекте "Нулевые отходы". Это инициативы, направленные на эффективное использование ограниченных ресурсов. Как рассказала первая леди Турции, вдохновили ее изменения в системе украинского школьного питания.

Встреча первых леди / Фото с телеграма Зеленской

Также первая леди Елена Зеленская приняла участие в церемонии, в которой спустили на воду корвет ВМСУ "Гетман Иван Мазепа". Противолудочный корвет "будет служить Украине и будет иметь турецкое сердце".

Зеленская в Турции: видео

Образ Елены Зеленской

Первая леди для визита в Турцию одела ансамбль от украинского бренда SIX, дизайнер которого Юлия Богдан. Она появилась в белой кофточке и костюме насыщенного голубого цвета, состоящего из юбки и жакета прямого кроя.

Елена Зеленская дополнила элегантный образ брошью, светлым поясом и белоснежными туфлями. Она уложила волосы локонами и сделала легкий макияж.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Фото с телеграма первой леди