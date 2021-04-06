Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась очередным кадром с фолловерами. Она показала новый смелый образ в сером костюме, который взбудоражил сеть.

Известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк недавно решилась на кардинальную смену имиджа – она эффектно изменила прическу. Поэтому теперь каждый новый ее образ становится еще более смелым и стильным.

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Образ Леси Никитюк

Новой серией фотографий звезда поделилась с поклонниками в Инстаграме. Она сделала фото в гримерке перед зеркалом. Телеведущая предстала перед камерой в трендовом сером костюме. Укороченный пиджак с декольте на пуговицах подчеркнул хрупкую талию, а классические брючные штаны добавили аутфиту дерзости.

Лаконичный образ Леся Никитюк решила не дополнять аксессуарами. Для маникюра она выбрала нюдовые цвета. Звезда выровняла и распустила теперь короткие волосы с модным окрашиванием. На фото блогер акцентировала именно на прическе, продемонстрировав стрижку.

Стильный look Леся Никитюк завершила натуральным макияжем. Телеведущая подчеркнула глаза нюдовыми тенями и тушью, а губы накрасила розовым блеском.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Поклонников телезвезды очаровал ее новый смелый образ. Серия кадров набрала более 50 тысяч предпочтений и множество комментариев с комплиментами: