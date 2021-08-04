Леся Никитюк путешествует по Украине: фото среди подсолнухов

Успешная телеведущая и блогерша Леся Никитюк отдыхала в Черногории. Недавно она вернулась из этой страны и теперь путешествует по родной земле. На днях звезда распространила фото, где предстала перед камерой среди подсолнухов. Также привлек внимание летний образ знаменитости и то, что она была без макияжа.

Немало известных людей предпочитают отдыхать за границей. Однако путешествия по Родине не менее интересны. Это на собственном примере демонстрирует Леся Никитюк. Она активно делится яркими моментами из жизни с подписчиками, поэтому несколько атмосферных кадров среди украинского поля не смогла обойти вниманием.

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Леся Никитюк среди подсолнухов

Вероятно, телеведущая ехала куда-то и, увидев целое поле подсолнухов, решила остановиться. Леся обожает фото, поэтому не упустила возможности сделать несколько кадров во время красивого захода солнца. Она предстала перед камерой среди невероятно красивых цветов.

На фотографии Никитюк изображена в белом костюме, который состоит из шортов, топа и незастегнутой рубашки. Короткие волосы она уложила ровно, а на лицо не наносила косметику. Среди аксессуаров аутфит завершили многочисленные цепочки на шее.



Леся Никитюк среди подсолнухов / Фото с инстаграма блогерши

Напомним, недавно Леся овладела популярным водным развлечением этого сезона – сапбордом. И сделала это также в Украине. В жаркий выходной телеведущая отдыхала на берегу Днепра, плавала в прохладной водичке.