Известная украинская телеведущая Леся Никитюк уже неделю отдыхает на Мальдивах. На элитном курорте она щеголяет фантастической фигурой в откровенных нарядах.

Источник: инстаграм Леси Никитюк

Для одного из фото на фоне Индийского океана она надела прозрачный халат. В нем звезда сфотографировалась на закате.

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Леся Никитюк в прозрачном халате на Мальдивах

На райском курорте ведущая остановилась в вилле на воде вблизи множества невероятных локаций. Одна из них – бассейн с видом на океан. В нем Леся Никитюк релаксировала на закате. Она отдыхала в обольстительном бикини, однако для эффектного кадра в профиль накинула прозрачный халат с цветочным принтом.

На фото, сделанном в движении, знаменитость показала идеальную фигуру. Она игриво покрутила халатом, засветив длинные стройные ножки и женственные изгибы тела. Волосы Леся Никитюк собрала в низкий пучок и обернулась спиной к камере. Наряд ведущей фантастически сочетался с живописным небом.

"Что там в Киеве? Снег?" – поинтересовалась звезда у 3,6-миллионной аудитории.



Леся Никитюк в прозрачном халате / Фото Instagram / @lesia_nikituk