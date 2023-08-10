Стеснялась носить юбки, – Леся Никитюк в соблазнительном образе рассказала о своих комплексах
Источник:Леся Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк стала лицом видеокампейна одного из украинских брендов. Так она снялась в откровенной фотосессии в красивом образе и решила поделиться с подписчиками одними из самых больших своих комплексов.
Телеведущая рассказала, что когда-то была неуверенной девочкой. Учитывая это, она даже стеснялась носить некоторую одежду и обувь.
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Леся Никитюк рассказала о своих комплексах
На фото телеведущая позировала в стильном комплекте, состоящем из короткого топа на длинный рукав и юбки-миди. Леся довершила свой образ красивыми лодочками на высоком каблуке. Но выяснилось, что раньше знаменитость не хотела одевать юбки, чтобы не показывать свои длинные и худые ноги. Кроме этого, она не любила носить каблуки. Все потому, что она была высокого роста.
Героиня нового кампейна украинского бренда одежды, а когда-то неуверенная в себе девушка, стеснявшаяся носить юбки из-за длинных и худых ног. Стеснялась носить каблуки из-за высокого роста,
– призналась ведущая.
Леся Никитюк рассказала о своем комплексе / Скриншот из инстаграмм-сторис
Украинские звезды о комплексах
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