Леся Никитюк провела вечер с Дашей Квитковой и известным продюсером: "Спасибо за эту разгрузку"

Леся Никитюк провела вечер в компании блогерши Даши Квитковой. Продюсер Евгений Таллер пригласил их на вейксерфинг. Девушки впервые встали на доску и наделали контента.

У Леси Никитюк завершились съемки шоу "Хто зверху?", где Сергея Притулу заменил блогер Богдан Шелудяк, поэтому она позволила себе "разгрузиться". Друг Евгений Таллер позвал ее, Дашу Квиткову и ведущую Настю Елисееву на вейксерфинг под Киев.

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Леся Никитюк и Даша Квиткова попробовали вейксерфинг

Сначала Леся Никитюк пошутила, что будет "ходить по воде", а затем показалась в гидрокостюме на доске для вейксерфинга. Ведущая прокомментировала, что такой спорт спасает ее от стресса.

На волне боли и печали всегда обретаешь волну позитива и приятных эмоций. Заряжаешься и наполняешься энергией, верой в лучшее. Спасибо за эту разгрузку,

– прокомментировала Леся Никитюк.

Леся Никитюк на вейксерфинге с Дашей Квитковой / Фото с инстаграм-сторис

Леся Никитюк на вейксерфинге с Дашей Квитковой / Фото с инстаграм-сторис

В то время как блогерша-миллионница Даша Квиткова стала на доску именно в тот день, когда официально развелась с Никитой Добрыниным. Так что видео она подписала: "Вот похоже сейчас в моей жизни: я на серфе, ловлю волну и поддаюсь". В комментариях восхитились и признались, что Квиткова вдохновляет.

Даша Квиткова на вейксерфинге с Лесей Никитюк / Фото с инстаграм-сторис

Даша Квиткова на вейксерфинге с Лесей Никитюк / Фото с инстаграм-сторис