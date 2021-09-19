Леся Никитюк повторила образ Кардашян: фото в костюме total black и неоднозначная реакция фанов
Источник:инстаграм Леси Никитюк
На балу Met Gala Ким Кардашян шокировала появлением в черном образе с ног до головы. Смелый аутфит светской львицы повторила украинская телеведущая Леся Никитюк, однако реакция фанатов была неоднозначной.
40-летняя Ким Кардашян всколыхнула модную индустрию светским выходом в платье-чехле от Balenciaga, которое полностью закрывало ее лицо. Дерзкий тренд добрался и до Украины. Через четыре дня за бывшей Канье Уэста повторила 33-летняя Леся Никитюк.
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Похоже, образ total black она примерила для телесъемок, однако поспешила продемонстрировать его на осеннем Крещатике. Прямо посреди улицы Леся Никитюк появилась в обтянутом атласном платье со спущенными плечами, длинными рукавицами и воздушным шлейфом.
Легкая ткань была собрана на талии так, чтобы обнажить длинные ноги ведущей. Поэтому, вслед за Ким Кардашян, она надела черные лосины. Завершили аутфит туфли на невысоких шпильках – как две капли подобные тем, что светская львица надевала накануне Met Gala.
Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма ведущей и светской львицы
Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма ведущей
Леся Никитюк повторила образ Ким Кардашян / Фото из инстаграма ведущей
Реакция сети на образ Леси Никитюк:
Фанатам звезды не очень понравилось то, что Никитюк повторила образ за Ким Кардашян. Как украинку, так и Кристину Орбакайте, Полину Гагарину пользователи инстаграма обвинили в плагиате:
- "Ким, ты ли это?";
- "Какой-то флешмоб. И вы в этом образе, и Орбакайте, Гагарина, Ким. Кто следующий?";
- "Что-то многовато этого образа, за эту неделю вижу уже третий раз. Этот образ Ким больше никому так не подходит, как ей";
- "Косишь под Кардашян?";
- "Плагиат";
- "Ким Кардашян – украинская версия".