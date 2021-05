Леся Никитюк продолжает поражать публику. Она часто показывает в инстаграме свой look of the day и вдохновляет подписчиков на модные образы.

Стильный образ Леси Никитюк

На днях знаменитость запостила несколько эффектных кадров, сделала на балконе многоэтажки. Леся предстала перед камерой в стильном и соблазнительном костюме черного цвета. Наряд состоял из обтягивающих брюк с высокой посадкой и топа с опущенными рукавами. Такой look звезда соединила с бежево-черными туфлями на каблуках.

Для дополнения весеннего образа Никитюк выбрала минималистичную черную сумочку, которую держала в руке. Среди аксессуаров на блогерше были серьги, лаконичная цепочка и кольца. Короткие волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж в натуральных оттенках.



Весенний образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Конечно, такая публикация не осталась без внимания фолловеров телеведущей. Они активно комментируют пост и засыпают Лесю комплиментами.