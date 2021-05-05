Леся Никитюк продолжает поражать публику. Она часто показывает в инстаграме свой look of the day и вдохновляет подписчиков на модные образы.
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Стильный образ Леси Никитюк
На днях знаменитость запостила несколько эффектных кадров, сделала на балконе многоэтажки. Леся предстала перед камерой в стильном и соблазнительном костюме черного цвета. Наряд состоял из обтягивающих брюк с высокой посадкой и топа с опущенными рукавами. Такой look звезда соединила с бежево-черными туфлями на каблуках.
Для дополнения весеннего образа Никитюк выбрала минималистичную черную сумочку, которую держала в руке. Среди аксессуаров на блогерше были серьги, лаконичная цепочка и кольца. Короткие волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала макияж в натуральных оттенках.
Весенний образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Весенний образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Весенний образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Весенний образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Конечно, такая публикация не осталась без внимания фолловеров телеведущей. Они активно комментируют пост и засыпают Лесю комплиментами.
- "Супер! Красавица! Богиня!"
- "Какая же вы красивая!"
- "Красавица! Так держать!"
- "Очень хорошая!"
- "Леся, вы крутая!"