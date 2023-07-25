Леся Никитюк приехала к маме в Ирпень и посетила стелу погибшего актера Паши Ли: фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свою маму. Звезда встретилась с близким человеком в Ирпене. Будучи в городе, ведущая решила навестить памятную стелу погибшего там актера Паши Ли.

Напомним, что на днях Леся Никитюк показала редкое фото с папой Иваном, проживающего в Хмельницком. Примечательно, что отношения с папой у нее теплые, она даже придумала ему псевдоним – Ив-сент-Иван.

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Леся Никитюк встретилась с мамой

Теперь Никитюк показала в Инстаграм-сторис свою маму, которую она нежно называет Кэт.



Леси Никитюк с мамой / Фото с ее инстаграмм-сторис

Телеведущая встретила Екатерину Петровну песней. Ведущая спела ей такие слова: "Беда не в той, что ты меня не любишь, беда – что я тебя не могу разлюбить". Никитюк пошутила, что "мама ее не любит", потому что просила ничего ей не везти.



Мама Леси Никитюк / Фото с инстаграмм-сторис ведущей

Что именно делает мама Леси Никитюк в Ирпене – неизвестно, ведь она сама из Хмельницка. Похоже, мама звезды проходит там лечение, ведь телеведущая на видео спросила ее об уколах.

Никитюк посетила памятную стелу Паши Ли

Будучи в Ирпене, ведущая не смогла не прийти к памятной стеле Паши Ли. Ее установили 1 марта в парке – на пересечении улиц Пушкинской и Университетской. В то же время, самого актера похоронили в Ворохте на Ивано-Франковщине, где проживает его мать.



Леся Никитюк посетила стелу Паши Ли / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Напомним, что украинский актер Павел Ли стал первым медийным лицом, погибшим из-за войны войны в Украине. Сначала была информация, что он якобы помогал гражданским эвакуироваться из Ирпеня и свой бронежилет отдал людям, из-за чего в него попали пули.

Но впоследствии мама Павла развеяла слухи и сказала, что он погиб 6 марта не как военный, а уезжая в гражданской машине с другими волонтерами. Когда они вернули на одну из улиц, автомобиль попал под обстрел российских солдат.