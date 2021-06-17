Леся Никитюк показала повседневный образ с безупречной прической и макияжем: фото

Популярная телеведущая и блогер Леся Никитюк восхитила публику новым стильным образом. Она поделилась эффектным селфи, на котором похвасталась красивой укладкой, макияжем, а также показала свой look of the day.

Леся Никитюк похвасталась красивым аутфитом. Она предстала перед камерой с салонной укладкой и очаровала поклонников красотой.

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Повседневный образ Леси Никитюк

Знаменитость сделала фотографию после того, как посетила салон красоты. Она предстала перед камерой в красивом платье цвета хаки со спущенными и объемными рукавами. Наряд обнажил плечи знаменитости и придал ее образу обольстительности.

Однако основное внимание Никитюк акцентировала на прическе и макияже. Визажист уложил ее короткие волосы в легкие локоны. Веки ведущая накрасила коричневыми тенями, а на губы нанесла матовую помаду. Довершила аутфит макияжем и безупречным маникюром.



Повседневный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Подписчики ведущей не оставили такую публикацию без внимания. В комментариях они засыпают Лесю комплиментами.