Леся Никитюк показала повседневный образ с безупречной прической и макияжем: фото

17 июня 2021 , 10:23
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Инстаграм Леси Никитюк

Популярная телеведущая и блогер Леся Никитюк восхитила публику новым стильным образом. Она поделилась эффектным селфи, на котором похвасталась красивой укладкой, макияжем, а также показала свой look of the day.

Леся Никитюк похвасталась красивым аутфитом. Она предстала перед камерой с салонной укладкой и очаровала поклонников красотой.

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Повседневный образ Леси Никитюк

Знаменитость сделала фотографию после того, как посетила салон красоты. Она предстала перед камерой в красивом платье цвета хаки со спущенными и объемными рукавами. Наряд обнажил плечи знаменитости и придал ее образу обольстительности.

Однако основное внимание Никитюк акцентировала на прическе и макияже. Визажист уложил ее короткие волосы в легкие локоны. Веки ведущая накрасила коричневыми тенями, а на губы нанесла матовую помаду. Довершила аутфит макияжем и безупречным маникюром.


Повседневный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Подписчики ведущей не оставили такую публикацию без внимания. В комментариях они засыпают Лесю комплиментами.

  • "Если красота спасет мир, то вы точно супергероиня!"
  • "Очень красивый макияж!"
  • "Какая красавица!"
  • "Леся, ты непревзойденная!"
  • "Леся, ну ты и красавица!"

 

Автор: Христина Кобак