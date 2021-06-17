Леся Нікітюк похизувалася красивим аутфітом. Вона постала перед камерою з салонною укладкою та зачарувала прихильників вродою.
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Повсякденний образ Лесі Нікітюк
Знаменитість зробила фотографію після того, як відвідала салон краси. Вона постала перед камерою у красивій сукні кольору хакі з опущеними та об'ємними рукавами. Вбрання оголило плечі знаменитості та додало її образові звабливості.
Проте основну увагу Нікітюк закцентувала на зачісці та макіяжі. Візажист вклав її коротке волосся в легкі локони. Повіки ведуча нафарбувала коричневими тінями, а на губи нанесла матову помаду. Довершила аутфіт макіяжем і бездоганним манікюром.
Повсякденний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Підписники ведучої не залишили таку публікацію без уваги. В коментарях вони засипають Лесю компліментами.
- "Якщо краса врятує світ, то ви точно супергероїня!"
- "Дуже гарний макіяж!"
- "Яка красуня!"
- "Лесю, ти неперевершена!"
- "Лесю, але ж ти й красуня!"