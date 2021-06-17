Леся Никитюк похвасталась красивым аутфитом. Она предстала перед камерой с салонной укладкой и очаровала поклонников красотой.
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Повседневный образ Леси Никитюк
Знаменитость сделала фотографию после того, как посетила салон красоты. Она предстала перед камерой в красивом платье цвета хаки со спущенными и объемными рукавами. Наряд обнажил плечи знаменитости и придал ее образу обольстительности.
Однако основное внимание Никитюк акцентировала на прическе и макияже. Визажист уложил ее короткие волосы в легкие локоны. Веки ведущая накрасила коричневыми тенями, а на губы нанесла матовую помаду. Довершила аутфит макияжем и безупречным маникюром.
Повседневный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Подписчики ведущей не оставили такую публикацию без внимания. В комментариях они засыпают Лесю комплиментами.
- "Если красота спасет мир, то вы точно супергероиня!"
- "Очень красивый макияж!"
- "Какая красавица!"
- "Леся, ты непревзойденная!"
- "Леся, ну ты и красавица!"