Леся Никитюк показала, как окупанты брутально уничтожили ее транспорт из "Le Маршрутка"

Леся Никитюк долгое время была ведущей собственного шоу "Le Маршрутка", где на своем транспорте путешествовала по Украине. В настоящее время автобус полностью стоит расстрелян.

Обычная желтая маршрутка была изюминкой ее программы, ведь внутри транспорт был переоборудован в уютное домашнее пространство с баром и лаунж-зоной. В ней было немало всяких сувениров из-за границы, где Леся путешествовала в программе "Орел и решка".

К слову Леся Никитюк показала шокирующее видеосравнение Мариуполя сейчас и когда-то: "Мы не простим"

Однако сейчас маршрутка полностью уничтожена.

"Какие же мы были счастливы, когда снимали украинское тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сегодня наша маршрутка такая… Но скоро мы купим новую, еще лучшую и поедем снимать 3-й сезон… В отстроенный Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, Сумы и так далее. А начнем съемку с Чернобаевки", – написала Никитюк.

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Коллеги ведущей посочувствовали Лесе за уничтоженный транспорт, но пожелали ей не расстраиваться, потому что мы стали еще на один день ближе к победе.