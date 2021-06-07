Леся Никитюк отпраздновала 40 годовщину брака родителей: фото

Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила, что на этой неделе ее родители отмечают 40 лет совместной жизни – рубиновую свадьбу. Звезда показала трогательное фото родных и продемонстрировала стильный образ.
Родители украинской телеведущей Леси Никитюк – Иван и Екатерина Никитюк – отмечают 40 годовщину свадьбы. Звездная дочь присоединилась к празднованию и опубликовала миловидные фото родителей на личной странице в инстаграме.
Смотрите также Настя Каменских рассказала чувственную историю любви родителей
Родители Леси Никитюк празднуют 40 лет совместной жизни
Телеведущая и ее родные вместе отпраздновали годовщину свадьбы, посидев в домашней атмосфере в беседке с бокалом вина. Улыбающиеся родители звезды продемонстрировали на камеру серебряные кольца, которые носят уже 40 лет.
Большой бокал поднимаю за родителей. Сегодня они празднуют годовщину свадьбы! 40 лет вместе, в горе и радости в бедности и не очень богатстве. Мама Кэт и Ив-Сент-Иван, чтобы вы мне были здоровы,
– написала Леся Никитюк.
Знаменитость позировала перед камерой в стильном образе. Она примерила полосатый топ, который задрала, чтобы продемонстрировать подтянутый живот, а также черные лосины. Леся Никитюк выровняла и распустила волосы, а на лице сделала красивый макияж в нюдових оттенках.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Реакция сети
Фанатов Леси Никитюк очаровали фотографии ее родителей. В комментариях они поделились впечатлениями от фото и присоединились к поздравлениям с рубиновой свадьбой:
- "Очень похожа на маму";
- "Мои поздравления! Счастливой дальнейшей жизни родителям, и Вам, Леся, желаю счастья в личной жизни";
- "Класс! Привет! Пусть в любви и в радости через 40 лет еще такую хорошую фотографию сделают. И чтобы там было много внуков и правнуков! Горько!";
- "Здоровье и счастья вашим родителям. Пусть живут в мире и согласии еще долгие годы";
- "Если бы 40 лет они не встретились и не полюбили друг друга, не было бы у нас такой замечательной и мегапозитивной Лесе";
- "Прекрасная дочь в прекрасных родителей. Здоровья и счастья";
- "Долгих и счастливых лет жизни".