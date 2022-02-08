Леся Никитюк отдыхает в Таиланде: эффектные фото звезды

Известная украинская ведущая Леся Никитюк отправилась на отдых. Звезда поделилась эффектными фото из Таиланда.

Успешная украинская блогерша и телеведущая Леся Никитюк отправилась на зимние каникулы. Местом своего отдыха она выбрала Пхукет в Таиланде.

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Леся Никитюк на Таиланде

Знаменитость активно проводит время в Таиланде. Она гуляет по ночному городу, пробует местную еду и загорает на пляжах.

Леся Никитюк также делится снимками с отдыха на личной странице. Она показала кадры, на которых позировала на пляже возле пальмы. Звезда предстала перед камерой в золотистом купальнике от Bikki Swimwear стоимостью 215 долларов (около 6 тысяч гривен).

Ведущая дополнила свой образ черной цепочкой на шее. Она распустила волосы и сделала легкий макияж.

Боже, а что это блестит на Пхукете? Это я! Я – золото,

– написала Никитюк под фото.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Новые фото Леси Никитюк собрали за несколько часов более 100 тысяч лайков и множество комментариев от других знаменитостей и поклонников: