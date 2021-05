Леся Никитюк умеет удивлять публику интересным контентом. На личной странице в инстаграме она часто показывает свой look of the day, делится фотографиями с отдыха и рабочих встреч.

Леся Никитюк и "Холостяк"

Блогерша распространила несколько фото с мероприятия, на котором также присутствовал "Холостяк" Михаил Заливако. Поскольку уже в пятницу, 21 мая, состоится финал 11 сезона реалити-шоу, то к мужчине приковано особое внимание публики. Поэтому Никитюк не упустила случая пообщаться с "Холостяком" и сделать несколько забавных снимков.

На фотографиях Леся изображена в черном наряде, как и Михаил. Заливако вручает телеведущей бокал шампанского, а она делает вид, будто смущеа и удивлена. А уже на второй фотографии видно, как оба смеются над такой шуткой.

Розочка от "Холостяка" – это лишь приглашение на свидание. Бокал игристого – это навсегда,

– в шутку написала в публикации Никитюк.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Подписчики блогерши не оставили публикацию без внимания. Они отмечают, что Леся и Михаил – очень красивая пара. Было бы хорошо, если бы у них завязались отношения.