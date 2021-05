Леся Нікітюк вміє дивувати публіку цікавим контентом. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто показує свій look of the day, ділиться світлинами з відпочинку та робочих зустрічей.

Леся Нікітюк та "Холостяк"

Блогерка поширила декілька фото з заходу, на якому також був присутній "Холостяк" Михайло Заливако. Оскільки вже в п'ятницю, 21 травня, відбудеться фінал 11 сезону реаліті-шоу, то до чоловіка прикута особлива увага публіки. Тож Нікітюк не втратила нагоди поспілкуватися з "Холостяком" і зробити декілька кумедних знімків.

На фотографіях Леся зображена у чорному вбранні так само як і Михайло. Заливако вручає телеведучій бокал шампанського, а вона вдає ніяковіння та здивування. А вже на другій світлині видно, як обоє сміються з такого жарту.

Трояндочка від "Холостяка" – це лише запрошення на побачення. Бокал ігристого – це назавжди,

– жартома написала в дописі Нікітюк.

Підписники блогерки не залишили публікацію без уваги. Вони зазначають, що Леся та Михайло – дуже красива пара. Було б добре, якби у них зав'язалися стосунки.