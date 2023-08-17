Побойтесь Бога, – Леся Никитюк оригинально высмеяла анонимных хейтеров

Ведущая и блоггер Леся Никитюк обратилась к хейтерам. Она высмеяла людей, критикующих звезд с анонимных страниц.

Украинская ведущая Леся Никитюк часто получает в свою сторону несправедливый хейт и критику. В этот раз она решила поставить на место тех, кто пишет обиды из скрытых профилей.

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Леся Никитюк об анонимных хейтерах

Блогерша составила оригинальную историю о людях со скрытыми профилями.

"Собрал как-то в аду главный черт людей со скрытыми профилями инстаграмм и спрашивает: Кто что сделал? Нігті_Львів_офішел говорит: Я написал одной ведущей "Нового канала", что она страшная и у нее губы наколоты. Нижнее белье_XXL говорит: Я написала одной певице, что у нее дочь толстая... и она петь не умеет. Касабланка_911 говорит: А я написал одному волонтеру, что он лжет и чтобы занимался тем, чем он занимается до войны и не лез в политику. Черт подумал и говорит: Да побойтесь Бога, перекрестился и ушел!".

Похоже, Леся Никитюк вспомнила Олю Полякову и ее дочь Машу, а также Сергея Притулу.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Звездные коллеги и фаны поддержали Лесю Никитюк в комментариях:

"Санта Барбара";

"А люди с открытыми профилями пишут, что вы очень хороша";

"Молодец. С иронией и без оскорблений разнесла всех. Так и надо";

"Лесь, ты душа Украины. Откровенная, откровенная, упрямая, яркая и родная. Не знаю людей, которые бы тебя не любили";

"Такие меткие слова".

За что критиковали Лесю Никитюк