Леся Никитюк показала огромный букет от тайного поклонника: кого из блогеров это задело

Лишь на днях сеть обсуждала романы Леси Никитюк с Сергеем Притулой, Славой Деминым, блогерами Богданом Буше и Олегом Машуковским, как ей неожиданно пришли цветы от тайного поклонника.

Сейчас Леся Никитюк не в Киеве, а у родителей в Хмельницком. Однако поклонник нашел ведущую и там и прислал огромный букет красных роз. Такой, что едва поместился в ее Porsche.

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Никитюк показала букет от тайного поклонника

Похоже, звезда действительно не догадывается, кто мог порадовать ее цветами, и спросила публично. "Доброе утро. Кто? Богдан Буше? Слава Демин? Олег Машуковский, это точно не ты", – подписала телеведущая после того, как желтая пресса приписывала ей отношения с блогерами и радиоведущим, который после развода жил с известной коллегой.

Букет Леси Никитюк от тайного поклонника / Фото из инстаграм-сторис

Леся Никитюк с букетом роз от тайного поклонника / Фото из инстаграм-сторис

Интересно, что тиктокера Машуковского Леся Никитюк сразу же "отбросила", ведь он открыто говорит о своей гомосексуальности. Однако блогер ее приятно удивил – признался, что красные розы были не от него, и отправил желтые.

Звонил Машуковский. Сказал, что это не его цветы, а вот уже его. Боже, это повезет какому-то юноше. Такого мужчину щедрого и умного найдет. Благодарю тебя за поддержку и все теплые слова в адрес нашего проекта "Ле Маршрутка",

– с юмором и благодарностью прокомментировала Леся Никитюк.

Кстати, блогер добавил записку: "Леся, мог бы и больше, да лучше отправлю на ВСУ".

Леся Никитюк показала цветы от Машуковского / Фото из инстаграм-сторис

Напомним, Леся Никитюк не рассказывает о личной жизни, а только шутит о том, почему никто не берет ее замуж в 35 лет и интригует заявлениями о "Холостячке": "Проект "Холостячка" со мной в главной роли будет. И совсем скоро". Кстати, неизменный ведущий романтического реалити Григорий Решетник считает, что Никитюк идеально подходит на роль главной героини.