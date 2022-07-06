Закончим в Ялте – Леся Никитюк будет снимать новый сезон программы "Le Маршрутка"

Телеведущая Леся Никитюк после продолжительного перерыва возвращается к работе. Сейчас она готовится к съемкам третьего сезона своей программы "Le Маршрутка", которые планирует начать в Киеве, а закончить – в Ялте.

Напомним, "Le Маршрутка" – это авторская программа Леси Никитюк, где она путешествовала по Украине. В марте автобус, в котором ездила блоггерша, полностью расстреляли оккупанты.

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Леся Никитюк снимет 3 сезон "Le Маршрутки"

На личной странице в инстаграмме телеведущая распространила фотографии на фоне расстрелянного автобуса. Рядом с Лесей был ее друг и водитель маршрутки, а вокруг – руины и российские снаряды. Этим снимком Леся сообщила, что готовится к съемкам третьего сезона программы. Однако неизвестно, будет ли у телеведущей новый транспорт, будет ли она ремонтировать маршрутку, которую обстреляли оккупанты.

Это будет непросто, учитывая реалии, в которых мы живем с вами. Планируем начать с Киева, а закончить – в Ялте. Верим в ВСУ!

– написала в публикации Леся.



Леся Никитюк будет снимать 3 сезон "Le Маршрутки" / Фото из инстаграмма телеведущей

Что известно о "Le Маршрутке"

Изюминкой программы Леси Никитюк была обычная желтая маршрутка, которую ведущая с командой переоборудовала в уютное домашнее пространство с баром и лаунж-зоной. В ней было немало всяких сувениров из-за границы, где Леся путешествовала в программе "Орел и решка".