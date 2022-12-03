С Шевченко и Светолиной: Леся Никитюк побывала на благотворительном мероприятии в Монако – фото образа

Теннисистка Элина Свитолина организовала благотворительный вечер в Монако. Леся Никитюк приехала поддержать подругу. Телеведущая призналась, что впервые за время войны надела платье и каблуки.

На днях Леся Никитюк готовила борщ для наших защитников, а теперь побывала на торжественном мероприятии в Монако. Элина Свитолина собрала друзей, чтобы собрать средства на генераторы для украинских больниц. Также на события собирали деньги для программ фонда теннисистки.

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В инстаграм-сторис Леся Никитюк поделилась кадрами того вечера. На фотографиях блоггерка изображена с Андреем Шевченко, Олегом Скрипкой, Тимуром Мирошниченко. Также видно, что Элину пришел поддержать ее любимый – французский теннисист Гаэль Монфис. Благодаря этому благотворительному вечеру удалось собрать в поддержку Украины 170 тысяч евро.

Леся Никитюк на благотворительном вечере Светолиной / Скриншоты инстаграм-сторис ведущей

Изысканный образ Леси Никитюк

Также блоггерка опубликовала несколько фото, где показала образ, который выбрала для этого мероприятия. Впервые за время войны Леся надела платье и каблуки. Никитюк выбрала черное платье с обольстительным декольте и высоким разрезом на ноге от украинской дизайнерки Ольги Слонь. Такой наряд подчеркнул длинные стройные ноги ведущей.

Украинские дизайнеры самые лучшие. Чувствую, что сегодня это платье тоже будет участвовать в благотворительном аукционе,

– написала Леся под фото.

Look ведущая соединила с черными туфлями на каблуке от бренда Amina Muaddi. Впервые этой обувью Леся кичилась в 2020 году. Тогда его стоимость составляла более 30 тысяч гривен. Волосы собрала в аккуратный пучок сзади, только две пряди падали на лицо. Макияж Никитюк был в натуральных оттенках с нюдовым блеском на губах.

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