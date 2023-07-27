Руководительница музея Голодомора отреагировала на хейт в ее сторону из-за лишнего веса. Леся Гасиджак заявила, что не закроет глаза на эту ситуацию и уже со специалистами готовит иск в суд, передает 24 Канал.
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Что известно о скандале
На днях известный юрист Клим Братковский опубликовал в фейсбуке неоднозначный пост, в котором раскритиковал внешность руководительницы музея Голодомора. По его словам, Гасиджак не должна возглавлять музей из-за ее веса, потому что это выглядит как "издевательство над памятью о Голодоморе".
Клим Братковский раскритиковал Лесю Гасиджак / Скриншот
Медийщики и люди из сферы культуры выступили в защиту историка, обвинив Братковского в травле. Этот пост вызвал возмущение среди многих украинцев.
Сама же Леся Гасиджак была шокирована поступком юриста. Она заявила, что потребует публичного извинения.
Вопрос не во мне. Я спокойно к этому хейту отнеслась… Но я принципиально буду подавать в суд, потому что понимаю, что такие истории случаются каждый день. Хейту подвергается очень много женщин в Украине. И не только из-за внешности. А просто потому, что они являются женщинами на руководящих должностях,
– высказалась глава музея.
Леся Гасиджак отмечает, что не читает о себе хейт. Но женщина поражена тем, что в 21 веке в воюющем за демократию государстве есть люди с высшим образованием, которые ведут себя, как дикие.
Кто такая Леся Гасиджак: коротко
- 40-летняя Леся Гасиджак является кандидатом исторических наук, этнологии и музеологии. Высшее образование она получила на историческом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Практический опыт музейной работы женщина по совместительству в нескольких национальных музеях Киева.
- Ее назначили на должность исполняющей обязанности гендиректора Национального музея Голодомора-геноцида в июле прошлого года. Она будет выполнять эти обязанности до назначения Генерального директора, избранного на конкурсной основе после прекращения действия военного положения.
- До назначения на должность и. директора, Леся Гасиджак работала первым заместителем Генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида. Также в прошлом возглавляла БО "Международный благотворительный фонд Музея Голодомора".
Реакция сети
Многие украинцы были шокированы такими словами юриста Клима Братковского. В соцсетях они поддержали Лесю Гасиджак и отметили, что она очень профессиональная:
- "Леся Гасиджак с 2015 года – первая заместитель гендиректора Музея Голодомора, специалист по теме. Была Главой Благотворительного фонда содействия развитию Музея Голодомора. Она кучу лет ассоциируется с Музеем Голодомора и ее знает мир".
- "Леся Гасиджак один из лучших музейщиков, человек с безупречной репутацией!"
- "Она специалист. Директоров музеев не за стройность выбирают".
- "Как внешний вид человека определяет его профессиональную деятельность?"
- "Дно какое. При чем тут вес директора к теме голодомора?".
Кроме того, в защиту Леси Гасиджак выступило множество публичных людей. В частности, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что травля людей по внешности – недопустимое явление в украинском обществе.
Профессиональные качества и способности должны быть единственными критериями для оценки ее способности к руководству и исполнению обязанностей в должности. Никто не имеет права относиться к кому-то с презрением или недоверием из-за таких поверхностных черт, как внешность,
– сказал он.
Выразил слова поддержки и юрист, правозащитник и военный Маси Найем. В соцсетях он подтвердил, что глава музея Голодомора подает в суд из-за травли.
"Мое уважение вам, госпожа Леся. Поддерживаю вас. Вы не одна", – написал он.
Основательница центра, культуролог и директор львовского музея "Территория Террора" Ольга Гончар добавила, что тоже сталкивалась с подобным отношением, когда неуместные высказывания позволяли себе врачи или консультанты в магазинах.
"Все происходящее сейчас вокруг Леси Гасиджак — грязная заказуха, чтобы "увести" дискуссию от самого главного вопроса – финансирование завершения строительства Музея Голодомора. Однако я точно знаю: если бы такой музей был раньше, у нас могло бы не быть этой войны, ведь тогда мы точно знали бы, кто наш враг", — написала она.
Медийщики также поддержали Гасиджак и поделились своим неприятным опытом. К примеру, Даниил Мокрик рассказал, что сам сталкивался с похожими комментариями по поводу веса.
Несколько месяцев назад немногочисленные, но наблюдательные комментаторы начали в комментариях в ютубе делиться своими замечаниями о том, что "Мокрик поправился". В стиле "Хорошо, пожалуй, Мокрику живется после смены работы, вот какие щечки себе наел",
– сказал он.
Однако, по словам Мокрика, причина этого в том, что уже 9 месяцев он принимает кортикостероиды из-за проблем с легкими. Поэтому отек лица – "побочка" от лекарства.
Поддержал Лесю Гасиджак и "Марш женщин". Там отметили, что бодишейминг – это низко и бессмысленно.
"Хочется лаконично переспросить – сколько должен весить юрист, чтобы считаться профессионалом? Возможно, есть четкие критерии и для других профессий? Старый добрый фетшейминг, знакомый всем нам с детства", – написали представители.