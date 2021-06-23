В шаге от Leopolis Jazz Fest: на фестивале будет курсировать бус-кабриолет с видом на Львов

Долгожданный фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021 начинается уже 24 июня! И с первого дня музыкального события гости смогут попасть на мероприятие на роскошном двухэтажном автобусе с открытой крышей под названием #BORJOMIJAZZBUS.

В пресс-службе фестиваля сообщают, что #BORJOMIJAZZBUS будет курсировать каждый час с 24 по 28 июня. Отправка происходит на площади Адама Мицкевича в центре Львова с 11:00 до 19:00. Следует иметь только проездной – бутылочку воды BORJOMI Flavored Water или любой другой напиток BORJOMI.

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Организаторы Leopolis Jazz Fest 2021 обещают, что роскошный двухэтажный бус-кабриолет с единственной в Украине подвижной сценой доставит всех желающих гостей на главное событие этого лета.

"Мы так скучали и вот наконец-то! Уже седьмой год подряд BORJOMI будет встречать гостей LEOPOLIS Jazz Fest джазовыми турами, крутыми интерактивными зонами с множеством конкурсов и подарков. И, конечно, уже легендарным двухэтажным #BORJOMIJAZZBUS – автобусом-кабриолетом с дикой природой и джаз-бэндом на крыше, который с ветерком и музыкой доставит вас в эпицентр фестиваля. Запрыгивай к нам, чтобы попробовать Дикую природу джаза!" – отмечают организаторы.

Что интересно, каждый год во время поездок на #BORJOMIJAZZBUS гостям устраивают мини-концерты на втором этаже автобуса, где выступают различные джазовые исполнители. Следует ожидать, что музыкальная программа в 2021 году поразит ценителей джаза не меньше, чем в предыдущие годы.



На Leopolis Jazz Fest 2021 будет курсировать #BORJOMIJAZZBUS / Фото пресс-службы фестиваля