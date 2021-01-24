Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина неоднократно заявляла, что была жертвой домашнего насилия. Актриса решилась рассказать, как счастливый роман превратился в токсичные отношения.

Благодаря реалити-шоу "Холостячка" 31-летняя Ксения Мишина в конце концов отыскала настоящую любовь и счастлива рядом с автором студии "Квартал 95" Александром Эллертом. Однако к счастливым отношениям звезда шла долго. О романе с абьюзером актриса решилась рассказать в Инстаграме.

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Как Ксения Мишина стала жертвой насилия

Любимый оставил Ксению Мишину беременной, поэтому воспитывать сына ей пришлось самостоятельно, вернувшись в родной Севастополь. Впоследствии молодая мамочка переехала в Киев строить актерскую карьеру, оставив сына на родителей. Она признается, что постоянно ходила на пробы и работала аниматором, чтобы хоть как-то обеспечить себя и сына.

"Я хорошо помню то время, когда я снимала комнату в тройке с черными от плесени потолками. Нечастые подработки аниматором, бесконечные пробы и слова одного режиссера: "Тебе никогда не стать актрисой. Ты красивая, да, но ты не актриса, ты модель". У меня не было выбора. Постоянные расставания с маленьким Платоном, огромное чувство вины и дикий страх, что я не смогу обеспечить ребенку базовые потребности", – поделилась Ксения Мишина.

В непростой период в жизни актрисы появился состоятельный бойфренд, который перевез ее в красивую квартиру и окутал заботой. Однако уже после нескольких счастливых месяцев мужчина унижал, оскорблял любимую, срывал съемки в кино, а впоследствии поднимал руку.

Я регулярно слышала, что все актрисы проститутки, и я должна сделать выбор: профессия или семья. Срывы изменений, скандалы, агрессивные ревность, фактически аресты в квартире, когда я должна идти на работу. Жадность, финансовое давление и унижение вплоть до отъема всех подарков. Потом в ход пошли руки,

– вспомнила Ксения Мишина.

Она призналась, что неоднократно обращалась в полицию, однако правоохранители игнорировали вызовы, как только узнавали, что дело касается "семейных разборок". Ксения Мишина не скрывает, что тогда чувствовала себя, как в клетке, и боялась одиночества.

"Ты не актриса, ты даже не женщина. Ничтожество, ужасная мать, не достойна ни любви, ни отношений, ни успеха в профессии", – регулярно слышала звезда от бойфренда. Однако актриса призналась, что смогла найти в себе силы уйти от абьюзера, работать над собой, много учиться и благодарить за все испытания.

Отметим, что отношения Ксении Мишиной с отцом Платона также были сложными и даже после расставания мужчина под воздействием алкоголя спустил актрису с лестницы в Молодом театре, где она играла.