Назревает новая звездная пара: Леонардо Ди Каприо заметили с супермоделью Джиджи Хадид
Источник:People
Лишь в конце августа в СМИ всплыла информация о расставании Леонардо Ди Каприо с Камилой Морроне. Однако, похоже, после разрыва голливудский актер не скучает. Его уже заскочили в Нью-Йорке в компании Джиджи Хадид.
С американской фотомоделью и актрисой Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо встречался 4 года. Причина их расставания пока неизвестна, ведь эксы отказываются от каких-либо комментариев. Зато оба весело проводят время в компании звезд. 47-летний актер, похоже, ухаживает за младшей на 20 лет Джиджи Хадид.
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Леонардо Ди Каприо заскочили с Джиджи Хадид
На днях Леонардо Ди Каприо "тусовался" с Джиджи Хахид в Нью-Йорке. Инсайдеры уверяют, что селебрити пока не встречаются, но актер всерьез заинтересован 27-летней супермоделью.
"Они узнают друг друга. Лео точно добивается Джиджи", – говорится в источнике.Напомним, в октябре 2021 года Джиджи Хадид разошлась с Зейном Маликом – 29-летним экс-участником бойз-бэнда One Direction. В сентябре 2020 года модель родила ему дочь Хаи, но их отношения окончательно потерпели крах после того, как певец унизил свою тещу Йоланду Хадид.
Что известно об отношениях Ди Каприо с Камилой Морроне
- Роман с Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо закрутил в начале 2018 года на горнолыжном курорте Аспен в штате Колорадо. В течение следующих трех лет папарацци снимали их во время романтических отпусков по всему миру – от Парижа до Малибу.
- Однако как пара актер и модель дебютировали только в феврале 2020 года на церемонии Оскар.