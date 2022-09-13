Назревает новая звездная пара: Леонардо Ди Каприо заметили с супермоделью Джиджи Хадид

Лишь в конце августа в СМИ всплыла информация о расставании Леонардо Ди Каприо с Камилой Морроне. Однако, похоже, после разрыва голливудский актер не скучает. Его уже заскочили в Нью-Йорке в компании Джиджи Хадид.

С американской фотомоделью и актрисой Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо встречался 4 года. Причина их расставания пока неизвестна, ведь эксы отказываются от каких-либо комментариев. Зато оба весело проводят время в компании звезд. 47-летний актер, похоже, ухаживает за младшей на 20 лет Джиджи Хадид.

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Леонардо Ди Каприо заскочили с Джиджи Хадид

На днях Леонардо Ди Каприо "тусовался" с Джиджи Хахид в Нью-Йорке. Инсайдеры уверяют, что селебрити пока не встречаются, но актер всерьез заинтересован 27-летней супермоделью.

"Они узнают друг друга. Лео точно добивается Джиджи", – говорится в источнике.

Что известно об отношениях Ди Каприо с Камилой Морроне

Роман с Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо закрутил в начале 2018 года на горнолыжном курорте Аспен в штате Колорадо. В течение следующих трех лет папарацци снимали их во время романтических отпусков по всему миру – от Парижа до Малибу.

Однако как пара актер и модель дебютировали только в феврале 2020 года на церемонии Оскар.