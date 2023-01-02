Леонардо Ди Каприо встретил Новый год с 23-летней актрисой и подогрел слухи об отношениях
Источник:Page Six
Американский актер Леонардо Ди Каприо отметил Новый год вместе с друзьями, среди которых была 23-летняя актриса Виктория Ламас. В сети подозревают, что у пары роман.
Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о романе с 23-летней актрисой Викторией Ламас. Их увидели вместе в канун Нового года.
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Леонардо Ди Каприо встретил Новый год с моделью
Знаменитости устроили новогодний праздник на яхте в Сен-Бартелеме, омываемом Карибским морем. Леонардо Ди Каприо и Виктория Ламас были не одиноки, а вместе с известными друзьями – там увидели рэпера Дрейка и актера Тоби Макгвайра.
Вероятная пара оделась на празднование в повседневную одежду. Виктория предстала в топе и яркой рубашке оверсайз, дополнив образ кепкой. Леонардо примерил белую футболку и очки.
Последние новости о романах Ди Каприо
- Леонардо Ди Каприо в конце августа разошелся со своей девушкой-моделью Камиллой Морроне, с которой был вместе около 4 лет. Звезды отказались от комментариев, поэтому неизвестно, что стало причиной разрыва.
- Уже через месяц Леонардо Ди Каприо встречался с Джиджи Хадидом в Нью-Йорке. Как тогда писали инсайдеры, их свидания нельзя было называть серьезными отношениями.
- В последнее время папарацци часто фотографируют вместе Ди Каприо с его молодой коллегой Викторией. К примеру, их заскочили вместе в ночном клубе. Впрочем, отец актрисы Лоренцо Ламан опроверг слухи об их отношениях, но добавил, что дочери действительно нравится Леонардо.