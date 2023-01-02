Леонардо Ди Каприо встретил Новый год с 23-летней актрисой и подогрел слухи об отношениях

Американский актер Леонардо Ди Каприо отметил Новый год вместе с друзьями, среди которых была 23-летняя актриса Виктория Ламас. В сети подозревают, что у пары роман.

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о романе с 23-летней актрисой Викторией Ламас. Их увидели вместе в канун Нового года.

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Леонардо Ди Каприо встретил Новый год с моделью

Знаменитости устроили новогодний праздник на яхте в Сен-Бартелеме, омываемом Карибским морем. Леонардо Ди Каприо и Виктория Ламас были не одиноки, а вместе с известными друзьями – там увидели рэпера Дрейка и актера Тоби Макгвайра.

Вероятная пара оделась на празднование в повседневную одежду. Виктория предстала в топе и яркой рубашке оверсайз, дополнив образ кепкой. Леонардо примерил белую футболку и очки.

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