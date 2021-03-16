Легендарная певица Тина Тернер завершила карьеру
Легенда поп-музыки Тина Тернер уже успела попрощаться с фанами. 81-летняя звезда снялась в автобиографическом фильме, где объяснила, почему решила покинуть сцену. Что стало причиной такого решения читайте далее.
Источник:The Sun
Недавно стало известно, что телеканал Sky выпустил новый документальный фильм о популярной американской певице и актрисе Тине Тернер. Именно в этой ленте Тина рассказала поклонникам ее творчества, что собирается завершить музыкальную карьеру и хочет провести остаток жизни вдали от камер.
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Певица объяснила, что хочет отстраниться от светской жизни из-за проблем со здоровьем. Женщина заявила, что до сих пор страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия, которое испытала в своем первом браке с музыкантом Айком Тернером. На такое решение артистки повлияло и то, что в 2013 году она получила инсульт. А через три года у знаменитости обнаружили рак кишечника.
Тина Тернер попрощалась с фанатами
Для того, чтобы как-то предотвратить недуг, Тернер решила прибегнуть к гомеопатическим средствам. Однако, они не только не помогли ей, но и вообще ухудшили ее самочувствие. Вся эта досадная ситуация привела к тому, что у певицы появилась почечная недостаточность. Весной 2017 года обладательнице восьми Грэмми сделали операцию и пересадили почку. Донором стал второй муж поп-звезды – Эрвин Бах, за которого она вышла замуж в 2013 году.
Что известно о карьере певицы Тины Тернер
- Тина Тернер является обладательницей восьми Грэмми и за свою экспрессивность звезда получила титул "Королева рок-н-ролла".
- Свою популярность Тина Тернер получила благодаря дуэту с лидером группы Kings of Rhythm – блюзовым музыкантом Айком Тернером. Будущая звезда вышла замуж за него, однако мужчина систиматично употреблял наркотики и бил Тину, поэтому ей пришлось от него убежать.
- После развода Тина Тернер начала сольную карьеру и записала несколько знаменитых песен, которые в последующем принесли ей кучу славы. Это были синглы "Let's Stay Together", "What's Love Got to Do With It?" и "It's Only Love".
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