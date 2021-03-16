Легенда попмузики Тіна Тернер вже встигла попрощатись з фанами. 81-річна зірка знялась у автобіографічному фільмі, де пояснила, чому вирішила покинути сцену. Що стало причиною такого рішення читайте далі.

Нещодавно стало відомо, що телеканал Sky випустив новий документальний фільм про популярну американську співачку й акторку Тіну Тернер. Саме у цій стрічці Тіна розповіла шанувальникам її творчості, що збирається завершити музичну кар'єру й хоче провести решту життя подалі від камер.

До теми Бейонсе і Тейлор Свіфт встановили рекорд за кількістю завойованих Греммі

Співачка пояснила, що хоче відсторонитись від світського життя через проблеми зі здоров'ям. Жінка заявила, що досі страждає від посттравматичного розладу через домашнє насильство, якого зазнала у своєму першому шлюбі з музикантом Айком Тернером. На таке рішення артистки вплинуло і те, що у 2013 році вона отримала інсульт. А через три роки у знаменитості виявили рак кишківника.



Тіна Тернер попрощалась з фанатами

Для того, щоб якось запобігти недузі, Тернер вирішила вдатися до гомеопатичних засобів. Проте, вони не тільки не допомогли їй, а й узагалі погіршили її самопочуття. Все ця прикра ситуація призвела до того, що у співачки з'явилася ниркова недостатність. Навесні 2017 року володарці восьми Греммі зробили операцію й пересадили нирку. Донором став другий чоловік попзірки – Ервін Бах, з яким вона одружилась у 2013 році.