Легендарная группа ABBA заявила об окончательном распаде

Знаменитая шведская группа ABBA окончательно завершает карьеру. Альбом Voyage будет последним в дискографии коллектива.

Шведский коллектив ABBA, который был звездой 70-х, объявил о распаде накануне выхода нового альбома. Музыканты дали интервью для The Guardian, где и сообщили новость.

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Группа ABBA завершила карьеру

74-летний Бенни Андерсон заявил, что распад группы должен был когда-нибудь произойти. Впервые это произошло в 1982 году, но тогда музыкант не говорил об окончательном конце карьеры. Однако теперь решение завершить работу обжаловать невозможно.

Я никогда не говорил себе, что ABBA никогда не повторится. Но я могу сказать вам сейчас: это все,

– подчеркнул Бенни Андерсон.

Авторы песен – Андерсон и Ульвеус добавили, что никогда не думали о полноценном воссоединении: "Мы встречаемся на протяжении многих лет, мы друзья. У Бьерна и Агнеты есть дети и внуки, так что они должны поддерживать отношения! Я тоже дружу с Фридой, так что никаких проблем. Мы не чувствовали никакого давления. Я думаю, что жизнь в Швеции помогла. Здесь нет суеты. Люди узнавали нас и все еще узнают. Но они никогда не беспокоили нас – ни одной истерии, ничего подобного. Это круто".

Последний альбом и виртуальные гастроли

Группа ABBA прекратила карьеру еще до выпуска своего первого альбома за 40 лет – Voyage. Его релиз запланирован на 5 ноября.

Участники ABBA объявили о концертах, которые пройдут с 27 мая 2022 года. Но выступления группы будут виртуальными. На сцене будут играть голограммы артистов – "аббатары". Они созданы в стиле "Звездных войн". Первый концерт состоится в Лондоне.



Голограммы участников ABBA / Фото из инстаграма группы

Краткая история группы ABBA