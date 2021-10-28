Шведский коллектив ABBA, который был звездой 70-х, объявил о распаде накануне выхода нового альбома. Музыканты дали интервью для The Guardian, где и сообщили новость.
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Группа ABBA завершила карьеру
74-летний Бенни Андерсон заявил, что распад группы должен был когда-нибудь произойти. Впервые это произошло в 1982 году, но тогда музыкант не говорил об окончательном конце карьеры. Однако теперь решение завершить работу обжаловать невозможно.
Я никогда не говорил себе, что ABBA никогда не повторится. Но я могу сказать вам сейчас: это все,
– подчеркнул Бенни Андерсон.
Авторы песен – Андерсон и Ульвеус добавили, что никогда не думали о полноценном воссоединении: "Мы встречаемся на протяжении многих лет, мы друзья. У Бьерна и Агнеты есть дети и внуки, так что они должны поддерживать отношения! Я тоже дружу с Фридой, так что никаких проблем. Мы не чувствовали никакого давления. Я думаю, что жизнь в Швеции помогла. Здесь нет суеты. Люди узнавали нас и все еще узнают. Но они никогда не беспокоили нас – ни одной истерии, ничего подобного. Это круто".
Последний альбом и виртуальные гастроли
Группа ABBA прекратила карьеру еще до выпуска своего первого альбома за 40 лет – Voyage. Его релиз запланирован на 5 ноября.
Участники ABBA объявили о концертах, которые пройдут с 27 мая 2022 года. Но выступления группы будут виртуальными. На сцене будут играть голограммы артистов – "аббатары". Они созданы в стиле "Звездных войн". Первый концерт состоится в Лондоне.
Голограммы участников ABBA / Фото из инстаграма группы
Краткая история группы ABBA
- Самый успешный коллектив за всю историю поп-музыки создали в 1972 году в Стокгольме. Название группы – аббревиатура из первых букв имен участников (Агнета, Бьерн, Бенни, Анни-Фрид).
- На протяжении существования музыканты выпустили 8 студийных альбомов. ABBA продали более 380 миллионов альбомов и синглов в разных уголках мира.
- В 1974 году они представляли Швецию на конкурсе Евровидение и вернулись с победой. Группа исполняла песню Waterloo, которая признана лучшей за 50-летнюю историю конкурса.
- В 1982 году ABBA выпустили последний сингл – Thank You For The Music. В 2016 артисты воссоединились ради труда над проектом с элементами виртуальной реальности.