Роскошная Анджелина Джоли присоединилась к новому фотопроекту National Geographic. Чтобы привлечь внимание к массовой гибели пчел, актриса согласилась на смелый эксперимент. Под прицелом камер ее телом спокойно ползали сотни пчел.

Читайте также Лучше умру дома, – Сальма Хайек рассказала о тяжелой форме коронавируса, которую пережила

Для съемки Джоли надела белое платье с обнаженными плечами и открытой зоной декольте. С нежным макияжем и сдержанной прической она натиралась феромонами в тех местах, где пчелы должны были сплотиться.

Я не могла принимать душ в течение трех дней, потому что мне сказали: "Если на вас будут все эти разные ароматы – шампуни, духи и прочее – пчелы не будут знать, кто вы",

– поделилась актриса.

На съемочной площадке все, кроме Анджелины Джоли, были в защитных костюмах. Знаменитости лишь заткнули нос и уши, чтобы туда не могли залезть пчелы. Однако они постоянно залезали под платье.

"Все на съемочной площадке, кроме Анджелины, должны были быть в защитных костюмах. Должно быть тихо и достаточно темно, чтобы пчелы были спокойными. Анджелина стояла совершенно неподвижно, покрытая пчелами в течение 18 минут без укусов", – раскрыл подробности знаменитый американский фотограф Дэн Уинтерс.

Для просмотра видео листайте вправо