Знаменитая американская певица Леди Гага – одна из самых харизматичных исполнительниц в шоу-бизнесе. Она не стесняется позировать перед камерой без наряда или же в его минимальном количестве.

Жарко Жена Влада Ямы похвасталась безупречной фигурой в бикини: жаркие фото

Эротическое видео Леди Гаги

Певица показала, как сексуально выходит из бассейна. Она позировала перед камерой в откровенном бикини оранжевого цвета. Бюстгальтер, чашечки которого имели форму звезд, едва прикрывал пышную грудь и удачно сочетался с крошечными трусиками.

Леди Гага дополнила соблазнительный образ массивными золотистыми цепочками на шее и бедрах, а также трендовыми солнцезащитными очками. Звезда собрала волосы сзади и придерживала их руками. На лице артистка сделала красивый макияж с акцентом на губах.

Жаркое видео Леди Гаги набрало более 6,7 миллиона просмотров и множество комментариев: