На удивление, автором горчих кадров стал сам Влад Яма. Похоже, танцовщик не против того чтобы фигурой его жены любовалась более 40-тысячная аудитория.
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На новых фото Лилиана Яма появилась в крошечном бикини неонового цвета на тонких черных завязках. Бюстгальтер и трусики едва прикрывали прелести женщины. Она позировала лежа на камнях на побережье Средиземного моря.
Жена танцовщика подбирала позы, чтобы засветить безупречное тело с наилучшего ракурса. Она показала плоский животик и подкачаные ножки. Упругие ягодицы Лилианы выглядели в кадре не хуже.
Ни капли фотошопа. Что я зря лупашу в зале?
– подписала блогерша.
Жена Влада Ямы в бикини / Фото из инстаграма Лилианы Ямы
Жена Влада Ямы в бикини / Фото из инстаграма Лилианы Ямы
Влад Яма не только фотографировал возлюбленную в живописной локации с видом на море, но и снимал под водой в бассейне. На видео фигура Лилианы выглядит так же фантастически.